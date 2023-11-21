Названа неожиданная замена Васильеву на "Модном приговоре"

Похоже, популярная передача скоро вернется в эфир, но кто будет ее вести?

"Модный приговор" возвращается. Новость о возобновлении съемок курсирует в сети уже больше месяца, но пока ничего не снимают. Последний выпуск был почти два года назад. Причина притормозившего возвращения – отсутствие того, кто заменит Александра Васильева. Историк моды наотрез отказался выйти в эфир перезапущенного шоу.

Многие годы команда "судей" выглядела так: Александр Васильев – ведущий; обвиняла героиню эксперт Эвелина Хромченко, а модными адвокатами работали Надежда Бабкина или Юлия Барановская по очереди. В штате Первого канала числится только последняя, с остальными тремя членами команды контракты продлевали раз в год. Но в конце прошлого года этого не сделали, так как на смену развлекательным проектам на Первом пришли более востребованные и актуальные аналитические, новостные и общественно-политические программы.

Но недавно решили вернуть любимую зрителями передачу, однако застряли на наборе новых ведущих. Васильев с его антироссийскими высказываниями отпал. Надежда Бабкина в период паузы "Приговора" стала ведущей схожей по формату программы на НТВ. Телевизионщики говорили, что рассматривали как смену Бабкиной Ирину Понаровскую, но она тоже нашла работу на другом канале, войдя в жюри телешоу "Аватар". Поговаривали о дизайнере Денисе Симачеве и о теннисистке Арине Шараповой.

Но пока итоговое решение не принято и съемки притормозили. Пока в процессе обсуждения оставить Барановскую и Хромченко как постоянную ведущую, а к ним добавить молодую звезду и соведущего, который будет каждый раз разным, как, например, в КВН. Так что пока зрители в ожидании нового состава ведущих и начала съемок.

Напомним, уже 16 лет на Первом канале участницы передачи получают новый стиль, советы экспертов моды и стиля и новый гардероб.

Ранее мы писали, что Александр Васильев раскрыл свое место жительства в Анталье и заверил, что возвращаться не намерен.

