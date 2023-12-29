Молодая жена Саши Петрова похвасталась подарками на Новый год

Артист не прекращает баловать красотку

Одним из самых неожиданных бракосочетаний этого года стала женитьба популярного российского артиста Саши Петрова на никому не известной девушке по имени Виктория. Актер утверждает, что молодая красавица – его судьба, и старается баловать девушку.



Так, красотка уже похвасталась тем, что на Новый год ее ждет целая гора подарков. В социальных сетях девушка разместила фотографию с красивой новогодней елочкой, под которой выстроилась целая вереница подарочных пакетов и коробок.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Виктории явно придется потратить много времени на распаковку, так как до праздника еще несколько дней, а под елкой уже куча подарков.



