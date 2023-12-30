Что смотреть в Новогоднюю ночь на ТВ: подробный обзор праздничного эфира

Лучшие программы, известные артисты, популярные хиты, увлекательные истории

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Уходящий год на первой кнопке мы встречали песнями из "нулевых". А в новый, 2024-й, вступим под хиты 2010-20-х. Всего для праздничной феерии было отобрано более 70 композиций. Каждый номер снимался отдельно в масштабных декорациях, а потом добавлялась 3D-графика. Для номера певицы Бьянки выстроили зеркальный лабиринт, в котором, кстати, она заблудилась на съемке. На высоту пяти метров без страховки рискнули подняться Виктория Дайнеко и Ваня Дмитриенко. А NYUSHA для съемок номера на песню "Цунами" стала лихим водителем мотоцикла. На сцене возникнет настоящая русская печь, диско-шар диаметром в два метра и весом 150 килограммов.

"РОССИЯ-1"

Здесь в 62-й раз засияет "Новогодний голубой огонек". Со сцены прозвучат композиции из любимых кинофильмов и современные хиты. Изюминка вечера – неожиданные дуэты. Алсу и Лев Лещенко споют "Снег кружится", Дмитрий Харатьян и Юта исполнят "Песню прощения", Таисия Повалий и Александр Михайлов затянут "Старый клен", а Сосо Павлиашвили с "Домисолькой" вспомнят "Увезу тебя я в тундру". Хлопать им за столиками будут звезды фильма "Холоп-2" Мария Миронова и Иван Охлобыстин, актеры сериала "Склифосовский" Максим Аверин и Анна Якунина, ведущие программы "Утро России" Вера Красова и Елена Николаева.

НТВ

Уже по традиции до и после боя курантов НТВ показывает "Новогоднюю Маску". На сцену выйдут все участники четвертого сезона, а также восемь новых масок, которые были созданы для праздничного выпуска. Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Тарантул, Подснежник и Новогодний Фейерверк раскроют свои личности под звук бокалов и праздничное оливье. А после шоу праздник продолжится на "Квартирнике у Маргулиса", куда заглянут Сергей Шнуров, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Тимур Родригез, Ольга Кормухина, Лариса Долина, "Сурганова и Оркестр".

"КУЛЬТУРА"

Зрителей ждет традиционный многочасовой новогодний гала-концерт "Романтика романса". Глеб Матвейчук, Нонна Гришаева, Нина Шацкая, "Песняры", Елена Максимова, Сергей Волчков будут со зрителями до и после полуночи. Ведущие: Екатерина Гусева, Аглая Шиловская, Евгений Кунгуров и Дмитрий Харатьян. Потом можно посмотреть "Песню года-1971" с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Ольгой Воронец и Марией Пархоменко.

ТВЦ

Настроение праздничному эфиру задаст двухчасовой концерт "Хорошие песни". В гостях у ведущих Элеоноры Филиной и Бориса Щербакова будут Игорь Саруханов, Евгений Кунгуров, Алексей Гоман, Александр Олешко, Алексей Глызин, Юрий Лоза, Виктор Салтыков, ВИА "Земляне", группа "Комбинация". Зрителей ожидают и новые праздничные выпуски "Нашей смешной жизни" с Ефимом Шифриным. Артист предлагает вспомнить, над чем мы смеялись 20, 30, и даже 50 лет назад.

СТС

Легендарная команда КВН "Уральские пельмени" отмечает тридцатилетие. В этот раз "пельмени" откроют новогоднее агентство "Синяя сказка", встретят праздник в полицейском участке в компании Шарапова, приготовят салат с активированным углем и сделают запасы из 90 кг мандаринов. Актеры расскажут, как вернуть в магазин использованный фейерверк и встретить праздник просветленными, познакомят зрителей с братцем Сушняком из новой версии сказки "Двенадцать месяцев" и отправятся за необычными костюмами для новогодней ночи. Вячеслав Мясников примерит образ балерины, а Роман Постовалов – зайца и Деда Мороза, Ксения Корнева и Дмитрий Брекоткин очистят старый год от нечисти, а Дмитрий Соколов и Сергей Ершов споют про актуальные наряды для утренника.

"ДОМАШНИЙ"

Главный женский канал приготовил для зрительниц пособие по оформлению и встрече праздника. Ведущей программы стала фигуристка Ирина Слуцкая. Она выслушает советы фитнес-инструкторов и лайфхаки бьюти-экспертов. Телеведущая и актриса Татьяна Геворкян совместно со стилистами расскажет, как выбрать новогодний наряд и подарки для близких. А шеф-повар Андрей Бова поделится необычными рецептами традиционных новогодних блюд. Перед курантами эксперты проекта "Предсказания: 2024" расскажут, что нам готовит Зеленый Деревянный Дракон.

ТНТ

Канал ТНТ продолжает традицию, начатую в прошлом году "СамоИронией Судьбы!", и приглашает отправиться в путешествие по разным эпохам вместе с героями нового музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все!" Шурик, царь Иван Грозный, управдом, вор Жорж Милославский – всех этих героев вы прекрасно знаете, но вот что будет с ними происходить… одному только ТНТ известно. Авторы обещают сумасшедшие путешествия во времени: не только во времена Ивана Грозного с оригинальными декорациями из фильма Гайдая, но и эпохи Наполеона и Петра I. И все это с 70 топовыми звездами.

ТВ-3

С утра и до самой ночи в эфире марафон "Леди-Баг". Зрителей ждут все 26 серий второго сезона популярного мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот", включая финальный эпизод "Санта с когтями". А за час до праздничного боя курантов начнется новогодний киноконцерт "Лучшие песни нашего кино". В программе – любимые ностальгические песни из отечественных фильмов.

РЕН-ТВ

До рассвета 1 января тут только шлягеры 70-х, 80-х и 90-х годов. Михаил Боярский, Наташа Королева, Алена Апина, Валерий Леонтьев, "Самоцветы" и многие другие участники концертов "Легенд Ретро FM" разных лет будут петь с единственной паузой – для поздравления страны президентом.

"СУББОТА"

Маленьких зрителей "Субботы" ждут новогодний мультфильм "Маша и Медведь" о приключениях девочки Маши и ее друга – бывшего циркового артиста Медведя. Маша познакомится с хранителями природы – двенадцатью месяцами, которые собираются вместе лишь раз в году. А взрослых ждет новогодний выпуск кондитерского реалити, в котором певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют новогодние десерты участников, приготовленные для звездного гостя. Им станет Стас Костюшкин, а участники шоу приготовят для него торт "Птичье молоко" в виде фигуры Деда Мороза на санях, шоколадные елочные игрушки и традиционные новогодние салаты и закуски, полностью изготовленные из сладких ингредиентов.

"ПЯТНИЦА"

Здесь можно поплясать на "Супердискотеке 90-х". На сцене – "Руки Вверх!", "Вирус", "Рефлекс" и многие другие группы нашей счастливой молодости.

"МУЗ-ТВ"

После боя курантов зажгут полсотни артистов – от фрешменов, чьи треки гремели в 2023-м, до мэтров. Среди участников – Ольга Бузова, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери и Глюк’oZa. Причем в эту волшебную ночь песни будут звучать не привычные для этих артистов. Так группа "Иванушки International" исполнит всеми любимый шлягер детства "Три белых коня", а певец Kamazz перепел "На белом покрывале января". Не обошлось и без премьер – Артур Пирожков представил трек "Девочка хочет", а NYUSHA добавила нежности песней "Заново".

ОТР

В специальном проекте "Наша Ёлочка" зрители увидят ведущих утренней программы "ОТРажение", которые расскажут о символах и спутниках Нового года занимательные истории, анекдоты, любопытные и малоизвестные факты о празднике. Что содержалось в инструкции по употреблению новогодней елки, написанной Владимиром Маяковским? Кем на самом деле Снегурочка приходится Деду Морозу и что ее связывает с творениями итальянского скульптора Микеланджело? Ответы на эти вопросы ищите в праздничном эфире. Следом в эфир выйдет концерт Сергея Жилина "Чайковский в джазе", чьи коллективы "Фонограф" исполнят по-новому классический цикл Петра Чайковского "Времена года". А в первые минуты 2024 года начнется музыкальная программа, составленная из популярных песен киноколлекции "Мосфильма".