"Куршевель и Санкт-Мориц без россиян уже не те": Кравец оценила зимние курорты

"Куршевель и Санкт-Мориц без россиян уже не те": Кравец оценила зимние курорты
Фото: пресс-служба
Январь – время, когда артисты отдыхают от новогодней гонки. Позади концерты, корпоративы, съемки. Теперь можно и выдохнуть. Алена Кравец тоже сейчас в заслуженном отпуске

"Год был трудный, поэтому сейчас сам Бог велел отдохнуть, – говорит певица и актриса. – В прежнее время мы семьей в это время всегда отдыхали во Французских или Швейцарских Альпах, летали в Париж, Лондон или Женеву. Но вот уже несколько лет я провожу январские каникулы на Родине. Куршевель и Санкт-Мориц без россиян уже не те, Лондон стал неоправданно дорогим и каким-то неприветливым, Париж – весьма небезопасным".

Алена Кравец радуется возможности лучше узнать родную страну.

"У нас столько замечательных мест – Камчатка, Алтай, Байкал, Калининград, – говорит она. – Я открываю для себя столько красивых городов на карте моей Родины – Псков, Ярославль, Новгород, Владимир. Да что там далеко ездить – у нас в Подмосковье есть красивейшая Коломна, где столько музеев, где такая вкусная пастила!"

Фото: пресс-служба

Активная Алена не привыкла сидеть дома. "Мне нравится открывать что-то новое, открывать для себя новые места, – говорит она. – Я восхищаюсь моей самой большой на земном шаре страной, от края до края которой будешь ехать на поезде больше недели. У нас несколько климатических зон и есть отдых на любой вкус и кошелек. Я, привыкшая к "люксу", не чувствую себя где-то некомфортно. Вот и сейчас собираю чемоданы – еду по городам так называемого "серебряного ожерелья" России. Буду там выгуливать свои дизайнерские шубки и муфточки. А потом – горные лыжи и солнце на Красной Поляне, которая теперь ничем не уступает тому же Куршевелю с австрийским Лехом".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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