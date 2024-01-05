Получившая пощечину Лолита отказалась от заманчивого предложения из Казани

Артистка серьезно поплатилась за скандальную вечеринку

Последствия вертепа, который устроила блогерша Настя Ивлеева, посетившим это мероприятие звездам придется разгребать долго. Среди наиболее пострадавших оказалась Лолита Милявская. Удивительно, но даже после хлесткой пощечины в виде отмены ее участия в новогодних концертах Милявская не согласилась на весьма заманчивое в сложившихся условиях предложение из Казани.



Из-за участия в "голой" вечеринке Милявскую практически "отменили" – артистку убрали из новогодних шоу, многие отказались от приглашения звезды на корпоративы. Впрочем, некоторые преданные фанаты все равно хотели видеть знаменитость на праздниках. Артистку позвали на корпоратив в Казани. Однако Милявская нашла правильным отказаться от этого предложения.



Учитывая, что сейчас Лолита практически никому не нужна, это выступление могло бы поправить ее финансовое положение. Однако певица объявила, что несмотря на свободное расписание, приехать не может, так как часть праздничных дней проведет с родными – Милявская решила уехать к маме.



К слову, ранее стало известно, что потеряла Ксения Собчак из-за "голой" вечеринки.

