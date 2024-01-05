Безжалостно вырезали: за что Брежневу наказали на Украине

Безжалостно вырезали: за что Брежневу наказали на Украине
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице нигде не рады

Некоторые артисты решили, что если публично отрекутся от страны, которая дала им все, то сумеют наладить жизнь в других государствах. Так, с резкой критикой действий России выступала популярная певица Вера Брежнева. Однако это не дало ей возможность завоевать любовь Украины. Выяснилось, что на родине с артисткой обошлись весьма жестоко.

Так, популярный украинский телеканал "1 + 1" вырезал новую песню Брежневой "Спасибо" из новогоднего огонька. Руководство канала решило, что праздничный день пройдет лучше без песнопений Брежневой. Дело в том, что артистку до сих пор не могут простить за популярность в России. Именно поэтому ее решили безжалостно вырезать из праздничного эфира.

Сама Брежнева предпочитает воздерживаться от комментариев. Очевидно, что певица рассчитывала на распростертые объятия в Европе и в Незалежной, однако нарвалась на глухую ненависть, несмотря на красочные русофобские заявления.

К слову, ранее появилась информация о том, что Валерий Меладзе снова станет отцом после развода с Брежневой.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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