Меладзе снова станет отцом после развода с Брежневой

Меладзе снова станет отцом после развода с Брежневой
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Медиум и астролог Денис Брендер предсказывает бывшей звездной паре немало хорошего

Наступил Новый год, и самое время вспомнить, какие прогнозы составлялись накануне праздничной ночи, и подумать, какие из них могут сбыться. Любопытный народ прежде всего хочет узнать, чего же в год Дракона ждать звездам, особенно тем, для кого прошлый календарный период обернулся неприятностями. Например, Константин Меладзе и Вера Брежнева расстались после нескольких лет семейной жизни.

Слухи о разладе в паре ходили давно, но развод все равно прогремел неожиданно для всех. Вера перестала приезжать в Россию и представляется везде девичьей фамилией Галушко, а Константин ведет жизнь туриста-рантье на своей итальянской вилле. Теперь поклонники и недруги пытаются угадать, что ждет экс-супругов в наступившем году.

Медиум Денис Брендер предсказывает бывшим влюбленным невероятные перемены к лучшему. Так, он считает, что новое счастье продюсер уже нашел в лице юной певицы Софьи Тарасовой. Брендер предрекает Меладзе переезд и предупреждает, что продюсер может снова стать отцом в 2024 году.

Но и Веру ждет благополучное будущее, по словам астролога. Он нагадал артистке благосклонность сразу нескольких женихов и новое чувство для самой певицы.

"Веру ждут новые впечатления, любовь к миру и от мужчин. Появится сразу четверо претендентов на ее сердце", – предрек эзотерик.

Напомним, в прошлом году супруги расстались, и долгое время ходили слухи, что причиной стала политика. После этого Брежнева потеряла права на песни, а после – и последний бизнес в России. Певица даже записала на своей странице обращение, полное извинений, и многие посчитали, что это было в адрес экс-супруга.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева сделала заявление на фоне слухов о тяжелой болезни.

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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