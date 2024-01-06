Валдис Пельш устроил публичную взбучку Карауловой

Валдис Пельш устроил публичную взбучку Карауловой
Валдис Пельш. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Звезды серьезно поцапались

Публичные разборки знаменитостей – не редкость для российского телевидения. На различных конкурсных программах часто встречаются коллеги по сцене. Периодически такие встречи заканчиваются шумными выяснениями отношений. Подобная ситуация произошла между известным телеведущим Валдисом Пельшем и певицей Юлианной Карауловой.

Драма разыгралась на очередном выпуске популярной телепередачи "Угадай мелодию", которая появилась на Первом канале в новогодние праздники. Среди претендентов на главный приз была Караулова. При этом, как известно, совсем недавно девушка заняла кресло ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером". Возможно, это обстоятельство повлияло на особенное отношение Пельша к новоявленной коллеге.

Валдис постоянно подкалывал Юлианну. Дошло до того, что Караулова не выдержала и предложила заменить Пельша на его месте ведущего. Однако Валдис быстро среагировал и "послал" оппонентку в "Кто хочет стать миллионером". Караулова тоже не расстерялась и посоветовала Валдису "боятся, раз она уже пришла на это шоу".

К слову, ранее стало известно, почему разругались Масляков и Пельш.

Источник: Угадай мелодию ✓ Надежный источник

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