Глюкоза собрала чемоданы и покинула Россию после громкого скандала

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"Голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой внесла большие перемены в жизнь многих артистов. Для именитых гостей полуголого шабаша участие в этом мероприятии обернулось серьезными проблемами с карьерой. Среди прочих на вечеринке отличилась популярная певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Ионова). Теперь же выяснилось, что на фоне скандала артистка покинула родную страну.
Стоит отметить, что отъезды звезд за рубеж сильно будоражат публику. Такое пристальное внимание к заграничным поездкам сформировалось на фоне череды скандальных переездов артистов, которые в сложной ситуации решили отвернуться от родного государства.
Что касается Глюкозы, она известна "прогрессивными" взглядами, например, считает что детям нужно давать полную свободу выражения и ни в чем не ограничивать. Кроме того, Наталья водит близкую дружбу со скандальной телеведущей Ксенией Собчак. Впрочем, пока никаких громких заявлений по поводу ситуации в стране артистка не делала.
При этом на фоне скандала она все же решила собрать чемоданы и покинуть родную страну. Знаменитость отправилась на жаркий курорт с родными. Сейчас Глюкоза нежится под солнцем на Сейшелах. Надо полагать, артистка решила перезагрузиться после сложных трудовых будней. Своими восторгами Глюкоза поделилась в социальных сетях.
К слову, ранее стало известно об отъезде из России Леонида Агутина.
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