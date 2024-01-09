Глюкоза собрала чемоданы и покинула Россию после громкого скандала

Артистка отличается "прогрессивными" взглядами

"Голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой внесла большие перемены в жизнь многих артистов. Для именитых гостей полуголого шабаша участие в этом мероприятии обернулось серьезными проблемами с карьерой. Среди прочих на вечеринке отличилась популярная певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Ионова). Теперь же выяснилось, что на фоне скандала артистка покинула родную страну.



Стоит отметить, что отъезды звезд за рубеж сильно будоражат публику. Такое пристальное внимание к заграничным поездкам сформировалось на фоне череды скандальных переездов артистов, которые в сложной ситуации решили отвернуться от родного государства.



Что касается Глюкозы, она известна "прогрессивными" взглядами, например, считает что детям нужно давать полную свободу выражения и ни в чем не ограничивать. Кроме того, Наталья водит близкую дружбу со скандальной телеведущей Ксенией Собчак. Впрочем, пока никаких громких заявлений по поводу ситуации в стране артистка не делала.



При этом на фоне скандала она все же решила собрать чемоданы и покинуть родную страну. Знаменитость отправилась на жаркий курорт с родными. Сейчас Глюкоза нежится под солнцем на Сейшелах. Надо полагать, артистка решила перезагрузиться после сложных трудовых будней. Своими восторгами Глюкоза поделилась в социальных сетях.



К слову, ранее стало известно об отъезде из России Леонида Агутина.

