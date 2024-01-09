Чехова показала роскошную грудь в экстремальном декольте – откровенное фото

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Фигура известной телеведущей Анфисы Чеховой уже много лет будоражит фантазии мужской половины ее верных фанатов. Некоторое время назад красотка стремительно похудела, так что с годами выглядит даже лучше, чем раньше. Новая откровенная фотография Чеховой произвела фурор в социальных сетях.
Сейчас красотка прекрасно отдыхает на райском острове Бали. В целом, блогерша много времени проводит в разъездах по всему миру. Анфиса с большим удовольствием наслаждается возможностью бывать в теплых краях. Яркие кадры из Индонезии порадовали публику.
Для свежей фотосессии Анфиса Чехова облачилась в стильный наряд зеленого цвета с металлическим отливом. Модный брючный костюм подчеркнул роскошные формы знаменитости и ее тонкую талию. Особенный акцент был сделан на главном достоянии телеведущей – пышной груди. Экстремальное декольте приоткрыло взору всех желающих аппетитные округлости.
Разумеется, такая фотография пришлась по вкусу интернет-пользователям, которые засыпали Анфису комплиментами. Телеведущая стала примером для подражания для многих – она постоянно работает над собой и старается сохранять идеальную форму.
К слову, ранее пользователи социальных сетей были восхищены откровенной фотографией Екатерины Андреевой.
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