Чехова показала роскошную грудь в экстремальном декольте – откровенное фото

Чехова показала роскошную грудь в экстремальном декольте – откровенное фото
Анфиса Чехова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Красотка отдыхает на курорте

Фигура известной телеведущей Анфисы Чеховой уже много лет будоражит фантазии мужской половины ее верных фанатов. Некоторое время назад красотка стремительно похудела, так что с годами выглядит даже лучше, чем раньше. Новая откровенная фотография Чеховой произвела фурор в социальных сетях.

Сейчас красотка прекрасно отдыхает на райском острове Бали. В целом, блогерша много времени проводит в разъездах по всему миру. Анфиса с большим удовольствием наслаждается возможностью бывать в теплых краях. Яркие кадры из Индонезии порадовали публику.

Для свежей фотосессии Анфиса Чехова облачилась в стильный наряд зеленого цвета с металлическим отливом. Модный брючный костюм подчеркнул роскошные формы знаменитости и ее тонкую талию. Особенный акцент был сделан на главном достоянии телеведущей – пышной груди. Экстремальное декольте приоткрыло взору всех желающих аппетитные округлости.



Разумеется, такая фотография пришлась по вкусу интернет-пользователям, которые засыпали Анфису комплиментами. Телеведущая стала примером для подражания для многих – она постоянно работает над собой и старается сохранять идеальную форму.

К слову, ранее пользователи социальных сетей были восхищены откровенной фотографией Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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