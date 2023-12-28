Екатерина Андреева отожгла в хамаме: тугой купальник поразил мужчин

Екатерина Андреева отожгла в хамаме: тугой купальник поразил мужчин
Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look globallookpress.com
Знаменитая телеведущая продолжает шокировать фанатов своей не подвластной времени фигурой

Вечно молодая Екатерина Андреева не скрывает своей великолепной фигуры, постоянно выкладывая фото и видео то из бассейна, то с пляжа. Секрет ее неувядающей красоты пытаются разгадать все поклонники. А красотка снова ошеломила фанатов провокационным видео.

На исходе пятого десятка лет любимица телезрителей выглядит так, что не исключено, если ей не продают алкоголь без паспорта. Невероятным образом она сохраняет свежий и цветущий вид, выглядя лет на 20 моложе своего реального возраста. Неудивительно, что у нее столько поклонников.

Недавно Екатерина Андреева поделилась в соцсетях видеороликом, на котором низким сексуальным голосом рассказала, как здорово отдыхать в хаммаме одной.


Раздельный купальник немного спортивного вида облегает аппетитную фигурку телезвезды, гармонично смотрящейся в восточных интерьерах хаммама, что поразило и взбудоражило мужчин. В одном телеграм-канале пошутили, что в бикини мы видим Андрееву чаще, чем в эфире.

Ведущая не скрывает способы, которые помогают ей сохранять форму и молодость. И нет, купание в кипящем молоке в них не входит, для этого достаточно бьюти-практик и правильного питания. Сама Андреева уверена, что никакого волшебства ее красота не содержит, а секрет молодости таится в бережном отношении к своему организму, массаже, достаточном количестве воды и грамотной уходовой косметике. И, конечно, важно высыпаться как следует.

Ранее мы писали, что Екатерина Андреева поразила поклонников фотографией из бассейна.

Источник: Телеграм-канал "НеМалахов" ✓ Надежный источник
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