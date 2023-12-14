Екатерина Андреева снова ошеломила поклонников точеной фигурой

Снимок из бассейна заставил замереть у экранов сотни фанатов нестареющей ведущей

Загадочный талант или магическое умение Екатерины Андреевой выглядеть значительно моложе собственного возраста не дает покоя поклонникам и хейтерам уже много десятилетий. 57-летняя телеведущая не выглядит и на сорок, а от ее фигуры в восторге миллионы мужчин.

В очередной раз отправившись на отдых, нестареющая красавица подарила поклонникам возможность полюбоваться своей сочной фигурой в слитном зеленом купальнике с красивым декольте и лямками из бусинок. На сей раз завистники не сказали бы, что это фильтры и макияж, поскольку видно, что знаменитость не накрашена и без укладки.

Поверить, что эта молодая, стройная, красивая женщина родилась в 1965 году, не может никто – слишком свежо и молодо она выглядит. Впрочем, телеведущая никогда не делала секрета из своей идеальной внешности. По ее словам, никакого волшебства и магии в ее красоте нет. Просто необходим внимательное отношение к себе побольше воды, грамотно подобранная уходовая косметика и хороший сон.

И, конечно, правильное питание. Екатерина Андреева предпочитает натуральные составы для увлажнения кожи – сыворотки, лосьоны, крема. И, конечно, Не забывает о массаже.

Ранее мы писали о многочисленных мистических случаях в жизни и карьере звездной ведущей.

