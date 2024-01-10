Умер знаменитый советский певец

Народному артисту было 70 лет

Время не стоит на месте и, к сожалению, легенды советской эпохи один за одним покидают этот бренный мир. Так, накануне стало известно о смерти популярного советского певца Виталия Белоножко. Жизнь знаменитости оборвалась на 71-м году.



Что послужило причиной кончины Виталия Васильевича, пока не сообщается, отмечает телеканал "360". Ныне покойная знаменитость обрела всесоюзную славу после своего дебюта на радио в СССР. Тогда Белоножко спел произведения легендарного композитора Максима Дунаевского "Городские цветы" и "Все пройдет".



С 1981 года певец работал на Гостелерадио Незалежной. Народный артист Украины за время своего творчества успел выпустить несколько компакт-дисков в родной стране, а также в Соединенных Штатах Америки и Канаде.



Сегодня, 10 января, также стало известно о смерти сценариста киноленты "Адьютант его превосходительства" Игоря Болгарина. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", советский режиссер и писатель скончался на 95-м году жизни.



Напомним, ранее стало известно, как выглядит могила Вахтанга Кикабидзе спустя год после его смерти.

