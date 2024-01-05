Похоронили и забыли: как выглядит могила Кикабидзе спустя год после смерти

15 января 2023 года грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе умер от почечной недостаточности. Корреспондент "Утро.ру" побывал на его могиле в Тбилиси.

В последнее десятилетие жизни Вахтанг Кикабидзе был на диализе – ему все время приходилось делать процедуру по удалению продуктов обмена веществ и удалять избытки жидкости из крови. К тому же мало кто знает, что еще в 80-х он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга и получил инвалидность.

В ноябре 2021 года из жизни ушла его жена Ирина Кебадзе – в прошлом прима-балерина Тбилисского академического оперного театра, заслуженная артистка Грузинской ССР. Ее похоронили на престижном армянском Верийском кладбище Тбилиси. Вахтанг Кикабидзе пережил любимую жену, с которой был вместе 54 года, всего на 14 месяцев. И упокоился там же.

Его похороны превратились в громкую политическую акцию – гроб был накрыт огромным флагом Украины, а венок на могилу прислала жена иностранного агента Алла Пугачева.

Маленький флажок Незалежной, видимо, как символ того, что осталось от этой страны, стоит на могиле певца и сегодня. Он соседствует с флажком Грузии, поддерживающей Украину. Рядом хотя и стоит букет роз, но все это захоронение выглядит так, словно сюда мало кто ходит – похоронили и забыли.

Помимо Вахтанга Кикабидзе и его жены, тут покоится его умершая в 2002-м мать Манана Багратиони, которая когда-то пела в Сионском соборе Тбилиси. Тут и отец Котико Кикабидзе, погибший на фронте под Керчью в 1942-м. Еще одна надпись на могиле свидетельствует о захоронении Гурама Черкезишвили, жившего в 1934 – 2016 годах. Он был ветераном Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, заслуженным деятелем искусств Чечено-Ингушетии, который ставил спектакли в драматических театрах Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Телави.

Не зная грузинского языка, это семейное захоронение будет найти непросто. Подскажет разве что огромная надпись BUBA. Именно так актер значится в фильмах Георгия Данелия. Режиссер в своих воспоминаниях писал: "Вообще‑то Бубу зовут Вахтанг. Но когда я в первый раз позвонил ему домой и попросил Вахтанга, долго не могли понять, кого же нужно позвать к телефону. Я так и пишу в титрах: Буба Кикабидзе". Сам же Вахтанг Константинович уверял, что Буба – это его прозвище в кругу семьи. Мол, в детстве он постоянно что-то бубнил под нос, поэтому так и назвали его. Но "Буба" в одном из грузинских диалектов так же означает "Старший". Это определение подходило к статусу Вахтанга Кикабидзе в Грузии.