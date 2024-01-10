Об кого сломала зубы "серый кардинал" Пугачева

Об кого сломала зубы "серый кардинал" Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица – большой любитель вершить судьбы артистов

Когда-то положение бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в нашей стране было уникальным. Артистка могла позволить себе многое, в частности, в какой-то момент она превратилась в "серого кардинала" шоу-бизнеса и собственноручно принимала решения о том, кому быть звездой, а кому нет. Однако об некоторых артистке пришлось сломать зубы.

Стоит отметить, что после отъезда знаменитости за границу заговорили многие пострадавшие от ее немилости певцы и певицы. Представители творческой профессии начали активно жаловаться на то, что их карьеру погубила Пугачева. Многие рассказывали, что одного слова "Женщины, которая поет" было достаточно, чтобы поставить крест на карьере певца.

В частности, от бывшей примадонны пострадали Игорь Корнилов, Михаил Муромов, Игорь Демарин и другие. Конфликтовавшей с Пугачевой Жанне Агузаровой пришлось переехать в Америку, а в России она потеряла занятые ранее позиции. Впрочем, об некоторых Пугачева все же сломала зубы.

Так, в далеком 2013-м году Алла Борисовна продемонстрировала свое отрицательное отношение к начинающему певцу Ярославу Дронову. Пугачева исключила его из вокального шоу, хотя публика уже тогда поддерживала артиста, и у него были все шансы на победу. Несмотря на эту подножку от певицы, SHAMAN сумел сделать головокружительную карьеру. Такой талант не удалось задушить даже "серому кардиналу" в лице Пугачевой.

К слову, недавно певец Александр Маршал объяснил неожиданную ненависть к SHAMAN.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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