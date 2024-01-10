Александр Маршал объяснил неожиданную ненависть к SHAMAN

Певец расставил все точки над i

Молодой артист Ярослав Дронов, взявший себе звучный псевдоним SHAMAN, ракетой покорил отечественный шоу-бизнес – его стремительный взлет на музыкальный Олимп поразил многих. Казалось бы, патриотично настроенная молодая звезда может вызывать только положительные эмоции, однако на практике все оказалось иначе. Многие коллеги по звездному цеху ополчились на нового артиста. Возможные причины такой неожиданной ненависти раскрыл популярный певец Александр Маршал.



Артист отметил, что его молодому коллеге пришлось столкнуться с настоящей травлей. Маршал добавил, что ему хорошо понятны причины такого отношения к SHAMAN. Александр предполагает, что все дело в обычной зависти, которую некоторые маститые артисты стали испытывать к Ярославу. Действительно, молодому парню очень быстро удалось добиться высот, до которых так и не добрались многие возрастные звезды. Именно это может сильно их раздражать.

"Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они – нет? – пояснил артист.

Напомним, недавно Леониду Агутину пришлось оправдываться за то, что он якобы не захотел выходить на одну сцену с SHAMAN.

