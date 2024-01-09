Собчак нашла способ публично унизить SHAMAN после резкого заявления

Собчак нашла способ публично унизить SHAMAN после резкого заявления
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com, Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Журналистка ответила известному исполнителю

Певец Ярослав Дронов, получивший в России славу под своим творческим псевдонимом SHAMAN, недавно заявил, что не получал предложение от знаменитых провокационных журналистов дать им интервью. В числе всех он указал также и Ксению Собчак, отметив, что даже бы не согласился беседовать с ней, поскольку ему было бы неинтересно отвечать на ее вопросы. Реакция интервьюера не заставила себя долго ждать.

В своем Telegram Ксения Собчак нашла способ публично унизить SHAMAN после его резкого заявления. Она указала, что официально приглашает артиста к ней на интервью, хотя уверена, что он откажется – ведь не готов отвечать на неподготовленные вопросы и не на федеральных каналах.

"Смелость и интеллект Захара Прилепина есть не у всех", – высмеяла она SHAMAN.

Ранее Захар Прилепин рассказывал, как он относится к творчеству Ярослава Дронова. Ему не нравятся ни песни исполнителя, ни его манера петь. Однако писатель отметил, что раз уж SHAMAN стал популярен, значит это кому-нибудь нужно.

Источник: Telegram
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