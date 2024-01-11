В России ответили оскорбившей народ Рынске

Знаменитость хотят жестко наказать

Бывший светский обозреватель, а ныне простая русская эмигрантка Божена Рынска после февраля 2022 года перебралась за границу. Журналистка на данный момент находится в Латвии, из которой грозят выкинуть тысячи россиян за незнание местного языка. И на этом фоне она решилась дать новое интервью, в котором поддержала решение прибалтийских властей.

Рынска заявила, что оставшиеся в Латвии россияне являются "настоящим дном" и "недогражданами". По ее словам, обладатели российского гражданства по своей сути жулики и воры. Такие заявления привели к широкому общественному резонансу.

"Это животные – они вне категорий морали. С ними невозможно ни о чем договариваться", – говорила она в недавнем интервью.

В итоге в России ответили оскорбившей россиян Рынске, но не словом, а делом. Правозащитный центр "Сорок сороков" подал на нее заявление в МВД с просьбой проверить высказывания 48-летней блогерши и привлечь ее к ответственности за экстремизм, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После своего отъезда за границу Божена Рынска получила израильский паспорт, но разочарованно покинула Израиль на фоне конфликта, возмутившись, что ее не пропустили в обход очереди в аэропорту Бен-Гурион. После этого всех израильтян она назвала "плебеями и ничтожеством".