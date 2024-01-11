В России ответили оскорбившей народ Рынске

В России ответили оскорбившей народ Рынске
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость хотят жестко наказать

Бывший светский обозреватель, а ныне простая русская эмигрантка Божена Рынска после февраля 2022 года перебралась за границу. Журналистка на данный момент находится в Латвии, из которой грозят выкинуть тысячи россиян за незнание местного языка. И на этом фоне она решилась дать новое интервью, в котором поддержала решение прибалтийских властей.

Рынска заявила, что оставшиеся в Латвии россияне являются "настоящим дном" и "недогражданами". По ее словам, обладатели российского гражданства по своей сути жулики и воры. Такие заявления привели к широкому общественному резонансу.

"Это животные – они вне категорий морали. С ними невозможно ни о чем договариваться", – говорила она в недавнем интервью.

В итоге в России ответили оскорбившей россиян Рынске, но не словом, а делом. Правозащитный центр "Сорок сороков" подал на нее заявление в МВД с просьбой проверить высказывания 48-летней блогерши и привлечь ее к ответственности за экстремизм, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После своего отъезда за границу Божена Рынска получила израильский паспорт, но разочарованно покинула Израиль на фоне конфликта, возмутившись, что ее не пропустили в обход очереди в аэропорту Бен-Гурион. После этого всех израильтян она назвала "плебеями и ничтожеством".

Источник: Telegram
По теме

"Не верю, что превратился в подлеца": актер Белый* обратился к Хабенскому

Артист до сих пор уважает давнего коллегу

Кого из участников "голой вечеринки" могут отправить на фронт

Какое решение принял Филипп Киркоров?

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей