Известного артиста решили выгнать из России

Известного артиста решили выгнать из России
Фото:unsplash.com
Причиной стали его слова

Известного сербского рэп-исполнителя Петара Мартича решено выгнать из России. Причиной стали его слова в одной из песен. В треке "Насекомое" усмотрели пропаганду наркотиков. За это по решению Никулинского суда Москвы артиста депортируют, а также обяжут выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В песне, которую Мартич исполнил вместе с Boulevard Depo, есть слова на английском – предположительно музыканта судили именно за них.

 "Черт возьми, девочка, ты уже накурилась? Сейчас всего 2 часа",  —  говорится в песне.

Петар Мартич родился в 1993 году в Белграде. С 4 лет живет в Москве и окончил российскую школу. Получив среднее образование, он поступил в университет на факультет журналистики, однако учебу не закончил  —  ушел в музыку. 

В России сербский артист известен как создатель двух музыкальных групп  —  "Пасош" и "Прыгай киска". Кроме того, вместе со своей девушкой он выпустил один собственный альбом. 

Ранее к ответственности за пропаганду наркотиков пытались привлечь известную телеведущую Викторию Боню. Она активно рекламировала психотропный кактус в своих социальных сетях. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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