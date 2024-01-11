Известного артиста решили выгнать из России

Причиной стали его слова

Известного сербского рэп-исполнителя Петара Мартича решено выгнать из России. Причиной стали его слова в одной из песен. В треке "Насекомое" усмотрели пропаганду наркотиков. За это по решению Никулинского суда Москвы артиста депортируют, а также обяжут выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В песне, которую Мартич исполнил вместе с Boulevard Depo, есть слова на английском – предположительно музыканта судили именно за них.

"Черт возьми, девочка, ты уже накурилась? Сейчас всего 2 часа", — говорится в песне.

Петар Мартич родился в 1993 году в Белграде. С 4 лет живет в Москве и окончил российскую школу. Получив среднее образование, он поступил в университет на факультет журналистики, однако учебу не закончил — ушел в музыку.

В России сербский артист известен как создатель двух музыкальных групп — "Пасош" и "Прыгай киска". Кроме того, вместе со своей девушкой он выпустил один собственный альбом.

Ранее к ответственности за пропаганду наркотиков пытались привлечь известную телеведущую Викторию Боню. Она активно рекламировала психотропный кактус в своих социальных сетях.