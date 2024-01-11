Сбежавший из России актер накинулся на Хабенского

Режиссера травят за поступок, о котором, казалось, все забыли

Беглый актер Семен Трескунов назвал Константина Хабенского предателем. С хейтом на народного артиста РФ он накинулся за давний инцидент — увольнение Дмитрия Назарова из театра МХТ. Казалось, что о событии все забыли, однако Семен Трескунов решил снова поднять тему и привлечь к себе ускользающее внимание.

"Это похоже просто, прошу прощения, на предательство. И это ни в коем случае не спасает театр, потому что Дмитрий Назаров является лицом этого театра на протяжении многих лет", — сказал в интервью Трескунов.

В январе прошлого года Константин Хабенский, который является художественным руководителем МХТ, уволил Дмитрия Назарова. Официальной версией стало "публичные высказывания против СВО и антироссийского характера".

Напомним, актер, известный по роли в сериале "Кухня", писал глумливые стихотворения и выкладывал их в Сеть. Вместе с супругой пел оскорбительно переделанные советские песни.

Перед увольнением Константин Хабенский попытался поговорить с актером и уладить все мирно. Однако увидел интервью Назарова, в котором тот оскорбляет Россию, и решил не церемониться.

Ранее стало известно, что другая звезда сериала "Кухня" поддержала Назарова.