Сбежавший из России актер накинулся на Хабенского

Сбежавший из России актер накинулся на Хабенского
Константин Хабенский. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссера травят за поступок, о котором, казалось, все забыли

Беглый актер Семен Трескунов назвал Константина Хабенского предателем. С хейтом на народного артиста РФ он накинулся за давний инцидент  —  увольнение Дмитрия Назарова из театра МХТ. Казалось, что о событии все забыли, однако Семен Трескунов решил снова поднять тему и привлечь к себе ускользающее внимание. 

"Это похоже просто, прошу прощения, на предательство. И это ни в коем случае не спасает театр, потому что Дмитрий Назаров является лицом этого театра на протяжении многих лет",  —  сказал в интервью Трескунов.

В январе прошлого года Константин Хабенский, который является художественным руководителем МХТ, уволил Дмитрия Назарова. Официальной версией стало "публичные высказывания против СВО и антироссийского характера".

Напомним, актер, известный по роли в сериале "Кухня", писал глумливые стихотворения и выкладывал их в Сеть. Вместе с супругой пел оскорбительно переделанные советские песни. 

Перед увольнением Константин Хабенский попытался поговорить с актером и уладить все мирно. Однако увидел интервью Назарова, в котором тот оскорбляет Россию, и решил не церемониться. 

Ранее стало известно, что другая звезда сериала "Кухня" поддержала Назарова. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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