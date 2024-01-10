"Не верю, что превратился в подлеца": актер Белый* обратился к Хабенскому

"Не верю, что превратился в подлеца": актер Белый* обратился к Хабенскому
Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист до сих пор уважает давнего коллегу

Вот уже практически два года Анатолий Белый* живет за пределами России, о которой до сих пор продолжает говорить с неприкрытым негодованием. Актер не скрывает досады, что после громкого политического заявления дорога назад ему заказаны, и он вынужден переживать злоключения релоканта.

На этот раз Белый сделал заявление о Константине Хабенском, возглавляющем МХТ. Оказывается, давнего коллегу Анатолий по-прежнему уважает.

"Ну не может человек из порядочного, который всегда помогал, в одночасье превратиться в подлеца", – высказался артист, добавив, что просто "не верит в это".

Белый не сомневается, что Хабенский якобы получил директиву свыше увольнять неблагонадежных актеров и теперь действует, выполняя указания. Поставленный в рамки худрук, убежден Белый, не имеет альтернативы и действует так, как ему приказано. И, скорее всего, у Константина такие шаги не обходятся без внутренних переживаний за свои действия. Худрук несет свой крест, а о глубине личностной драмы остается только догадываться.

Впрочем, известно, что Хабенский пытался спасти положение для своих коллег – к примеру, просил Дмитрия Назарова* обойтись без комментариев по поводу политической обстановки. Просьба не была выполнена, и все закончилось увольнением для звезды "Кухни".

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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