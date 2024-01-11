Нагиев сделал громкое заявление об эмиграции из России

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Дмитрий Нагиев редко дает интервью в последнее время. Провести публичную беседу артист решился только в момент своей поездки в ОАЭ – там он поговорил о возможности приобрести жилье за границей и сделал громкое заявление об эмиграции из России.
Ведущий утверждает, что был бы не против купить квартиру в Дубае, как это сделали многие российские знаменитости в последние пару лет. Потратить на это он готов порядка 150-200 тысяч долларов – за эти же деньги Нагиев мог бы приобрести еще одну недвижимость в Москве.
Свое решение знаменитость объясняет просто – он не хочет, чтобы деньги лежали на его счету "мертвым грузом". По его мнению, их нужно постоянно вкладывать во что-то, и недвижимость в такой ситуации является одним из самых лучших вариантов. Сейчас он рассматривает возможность взять себе что-нибудь в ОАЭ.
"Поражает размахом и размерами вот этот огромный, гордый город, очень похожий на многие красивые мегаполисы. Только он настолько чистый и выдраенный, как будто бы это просто декорации", – размышляет Нагиев о Дубае.
При этом знаменитость подчеркнул, что в случае покупки заграничного жилья эмигрировать из России он не собирается. А дубайскую квартиру рассматривает скорее как дополнительный источник заработка.
Ранее стало известно, как Дмитрий Нагиев устроил скандал известной артистке на сцене.
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