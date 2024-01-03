Обменялись номерами: известная актриса выдала правду о романе с Нагиевым

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Известная актриса Валерия Ланская дала новое интервью, в котором вспомнила о периоде работы в шоу "Голос. Дети". Она была партнершей Дмитрия Нагиева в третьем сезоне проекта. Звезда рассказала о том, как складывались ее отношения с коллегой и выдала правду о романе с ним.
Сперва Ланская и Нагиев особо не общались друг с другом. Они просто выходили на сцену, читали свой текст по суфлеру и разбегались в разные стороны в свои гримерки. Более тесный контакт у них случился во время записи полуфинала шоу – тогда они стали вместе обсуждать работу.
По словам Валерии, ведущий очень сильно ей помог. Несмотря на слухи, что у Нагиева трудный характер, ей он показался интересным человеком. Актриса понимала, что в случае оплошности коллега не станет ее подставлять, а наоборот поддержит.
"Мы обменялись номерами, я звонила ему, обращалась за каким-то советом посторонним от работы, он легко отвечал, шел на контакт", – вспоминает она.
При этом романа с Нагиевым у Ланской не было. Она утверждает, что такие слухи могли ходить, поскольку является бесконфликтным человеком, который старается поддерживать со всеми хорошие отношения.
"Раз обсуждают, приписывают романы, значит, я не безразлична", – подытожила Валерия.
Ранее Дмитрий Нагиев опубликовал поздравление с Новым годом, которое произвело фурор в Сети.
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