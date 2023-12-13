"Они любят свою страну": улетевшего Нагиева восхитила жизнь за пределами России

Ведущий в восторге от нового места проживания

Телеведущий Дмитрий Нагиев в последнее время крайне мало показывался на публике. После начала боевых действий на Украине перестал работать на ТВ. Однако в сериалах востребованный актер снимается постоянно – работает на съемках для проектов "Эскортницы" и "Кино про бандитов".

Конечно, без рекламы шоуменам теперь никуда. Не так давно в Сети вышло интервью Нагиева и его старого знакомого, который занимается продажей недвижимости в Арабских Эмиратах.

Последний предложил Дмитрию вложиться в одну квартиру стоимостью в 250 тыс. долларов (22,5 миллиона рублей). Многие обеспеченные россияне таким образом получают с аренды хороший доход до 10 процентов годовых. Однако у Нагиева таких денег не было – ведущий утверждал, что при нем все какие-то 100 тыс. долларов.

Увы, такой суммы, со слов собеседника, для приобретения нормального жилья в Дубае недостаточно. В таких каморках, заявил мужчина, вероятнее всего, будут ютиться пятнадцать мигрантов из Бангладеш.

Ведущий, как оказалось, и не думал унывать, услышав, что на вложения в этот бизнес ему банально не хватит средств. Нагиев весело проводит время в Эмиратах. Дмитрий прохаживался по общественному пляжу и пересекся с проезжающим мимо шейхом, который поинтересовался у ведущего, как у того обстоят дела. А Нагиева такой простой вопрос поразил в самое сердце.

"Я потом понял, что он живет недалеко – ехал без охраны на своем "Гелике", – сообщил телеведущий.

Нагиев, признался, что восхищается Дубаем: считает, что городом управляют "очень неглупые и любящие свою страну люди", которые заботятся о собственном населении.