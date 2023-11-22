Знаменитость снова порадует публику своим творчеством

Дмитрий Нагиев после февральских событий принял решение сделать паузу в карьере. Знаменитость временно ушел с российского телевидения, объяснив это усталостью от работы и желанием сменить обстановку, набраться сил. Артист попрощался с россиянами, отметив, что, возможно когда-нибудь вернется на экраны. И после этого о нем лишь изредка появлялись вести.

Некоторое время назад Нагиев стал постепенно появляться в медийном пространстве. Например, принимал участие в съемках для рекламы автомобилей, во время которой обратился с пронзительной речью к народу. При этом многие поклонники полагают, что артист в своих заявлениях делает намеки на политическую ситуацию в стране, не поддерживая происходящее. Из-за этого в комментариях на его странице в соцсетях регулярно разворачиваются серьезные баталии.

Тем не менее, к концу года знаменитость принял важное решение. Было объявлено о возвращении попрощавшегося с россиянами Нагиева на федеральное ТВ. Он сыграет роль криминального авторитета в сериале "Кто быстрее" для СТС и порадует зрителя своим творчеством.

Действия картины происходят в Геленджике, хотя значительную часть сцен снимали в Санкт-Петербурге. По сюжету главный герой будет пытаться найти бриллианты на 1 млн долларов, которые забыл, где спрятал. Его партнерами по сериалу стали Ольга Медынич, Анна Банщикова и другие.

Также в июне Дмитрий Нагиев начал работу над продолжением сериала про маньяка Чикатило, в котором играет главную роль.