"Главное, чтобы были деньги": улетевший Нагиев дал россиянам честный ответ

"Главное, чтобы были деньги": улетевший Нагиев дал россиянам честный ответ
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актер наведывается домой ради заработка

Не так давно в СМИ просочились слухи, что Дмитрий Нагиев, взявший длительный творческий отпуск, отдыхает в Италии. Там у него имеется собственная недвижимость. Зарабатывать шоумену есть на чем: он получал зарплату не только на Первом канале, но и за роли в российских фильмах. 

А вот в родную страну Дмитрий частенько наведывается поработать. На харизматичного артиста имеется высокий спрос. За выступление на корпоративе он просит до 4,5 млн рублей. В райдер, естественно, входит билет на бизнес-классе. Так что до России тот долетает с комфортом.

И недавно телеведущий, совершенно не смущаясь, раскрыл свое отношение к заработкам, заявив, что для него, как для русского человека, дом является крепостью.

"Мне какая разница? Главное, чтобы это были деньги", – высказался в социальных сетях Нагиев о приобретении жилья в Эмиратах, которое можно сдавать соотечественникам.

Кстати, не так давно сообщалось, что Нагиев сыграет криминального авторитета в одном из сериалов на ТВ – и порадует многих россиян, которым пришелся по вкусу "Физрук".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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