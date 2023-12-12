"Главное, чтобы были деньги": улетевший Нагиев дал россиянам честный ответ

Актер наведывается домой ради заработка

Не так давно в СМИ просочились слухи, что Дмитрий Нагиев, взявший длительный творческий отпуск, отдыхает в Италии. Там у него имеется собственная недвижимость. Зарабатывать шоумену есть на чем: он получал зарплату не только на Первом канале, но и за роли в российских фильмах.

А вот в родную страну Дмитрий частенько наведывается поработать. На харизматичного артиста имеется высокий спрос. За выступление на корпоративе он просит до 4,5 млн рублей. В райдер, естественно, входит билет на бизнес-классе. Так что до России тот долетает с комфортом.

И недавно телеведущий, совершенно не смущаясь, раскрыл свое отношение к заработкам, заявив, что для него, как для русского человека, дом является крепостью.

"Мне какая разница? Главное, чтобы это были деньги", – высказался в социальных сетях Нагиев о приобретении жилья в Эмиратах, которое можно сдавать соотечественникам.

Кстати, не так давно сообщалось, что Нагиев сыграет криминального авторитета в одном из сериалов на ТВ – и порадует многих россиян, которым пришелся по вкусу "Физрук".