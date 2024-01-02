Украинцы в восторге: новое заявление Нагиева произвело фурор в Сети

Украинцы в восторге: новое заявление Нагиева произвело фурор в Сети
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист решил необычно поздравить всех с Новым годом

В последнее время о Дмитрии Нагиеве известно немногое. Он старается лишний раз не появляться на публике, чтобы избегать неудобных вопросов. Не так давно артист дал первое за много времени интервью, в котором восхищался ОАЭ. После этого народ его сильно раскритиковал, но обращать внимания на реакцию общественности ведущий не стал.

В итоге он опубликовал новый неоднозначный пост, в котором поздравил народ с Новым годом. Дмитрий Нагиев надел на себя красную куртку, красную шапку и прогулялся по заснеженной улице, гуляя с собакой, пока записывал видео.

"Будем жить. Все будет хорошо", – отметил он.

Дополнительно Нагиев написал, чтобы все перестали испытывать "головокружение от успехов" и ждали дальнейших приказов.

В итоге новое заявление знаменитости произвело фурор в Сети. Больше всего в восторге от него оказались украинцы, которые увидели намеки с критикой россиян в словах Нагиева. Некоторые даже назвали его единственным российским гражданином, к которому они испытывают уважение.

"Не совсем понятно, почему он в России. Его вон как на Украине обожают!",

"Красная шапка и белый свитер. Плюс голубые глаза – это же триколор", 

"По комментариям он заслуженный артист Украины",

– вызвало неоднозначную реакцию его высказывание.

Ранее СМИ заявили, что после недавнего интервью Нагиеву могут закрыть въезд в Россию.

Источник: соцсети
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