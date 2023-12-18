"Хирург был явно смельчаком": что не так с операцией Дмитрия Нагиева

"Хирург был явно смельчаком": что не так с операцией Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Косметолог заявил, что далеко не каждый врач взялся бы за такую непростую задачу

В недавнем интервью российский шоумен Дмитрий Нагиев предстал в обновленном внешнем виде. Сейчас он проживает в Италии и редко появляется на публике. Изменения во внешности артиста натолкнули поклонников на разговоры о возможных пластических операциях.

По мнению эксперта-косметолога Ивана Володченкова, судя по последним кадрам, Нагиев точно не делал подтяжку лица. Однако при снятии очков на его коже видны следы уколов ботокса и ботулинотерапии.

Полностью исключить вероятность косметических процедур нельзя, но речь явно не идет о комплексном омоложении, отмечает специалист.

"Если он и сделал пластику, то хирург был явно смельчаком", – резюмировал Володченков.

Он пояснил, что все дело в частичном параличе лицевого нерва: даже опытный хирург не сможет гарантировать, что в течение послеоперационного периода "поврежденная" сторона не потеряет чувствительность и моторику.

Так что пока Дмитрий предпочитает прятать эмоции за темными очками. А насколько масштабными были преобразования, известно только ему самому и врачам.

Ранее сообщалось, какую особенность внешности Дмитрий Нагиев считает своим недостатком.

Источник: Экспресс Газета
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