Актер отправился в Дубай, предупредив о творческом отпуске, и дал там интервью

Дмитрий Нагиев в последние месяцы почти не показывается в свете. После начала спецоперации он перестал появляться на телевидении, однако в сериалах по-прежнему снимается. Недавно актер уехал в Дубай и пообщался там с местной прессой.

Последние два года Нагиев не касается своей гражданской позиции в разговорах. Молчит он и про спецоперацию. При этом нельзя сказать, что он за или против действий российских властей. Но если известные патриоты открыто поддерживают страну, то Нагиев молчит. Не исключено, что это из страха оказаться под санкциями, но в то же время актер пытается сохранить возможности заработка в России. В пользу этой версии говорит недавнее отбытие Дмитрия в Дубай и его интервью местным СМИ.

В разговоре с журналистами Дмитрий Нагиев откровенно похвалил власти Эмиратов и местных жителей, восхитившись Дубаем и заметив, что управляющие городом люди неглупые и любят свою страну, а также заботятся о населении. При этом Нагиев обошел тему отношения к отечественным властям. Вопрос о возвращении актера на Родину пока открытый. СМИ сообщили о возможном закрытии въезда в Россию для Нагиева после его интервью.

Ранее "Утро.ру" писало, что Дмитрий Нагиев наведывается в Россию ради заработка и не скрывает этого.

