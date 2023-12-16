Эту особенность внешности Дмитрий Нагиев считает своим недостатком

Эту особенность внешности Дмитрий Нагиев считает своим недостатком
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Один из самых харизматичных и брутальных актеров российского кинематографа не считает себя красивым

Дмитрий Нагиев – один из самых обаятельных мужчин нашего кино. Миллионы поклонниц млеют от брутальной внешности и ролей этого актера. Мужественный, чуть насмешливый, порой циничный – таким обычно предстает на экране Дмитрий. Однако сам он вовсе не считает, что его можно назвать эталонным красавцем.

Дмитрию Нагиеву благодаря эффектной внешности и невероятной харизме в сочетании с потрясающей энергетикой обычно достаются гармоничные для него роли. Он талантливо и ярко сыграл как в комедии "Елки", так и в жутковатых лентах "Чистилище" и "Чикатило", ему под силу детский киножурнал "Ералаш" и сериал "Каменская". Актер не чурается скромных эпизодических ролей или непопулярных проектов, а также охотно берет сложные образы и раскрывает их.

Некоторые сравнивают его с Бенджамином Баттоном, считая, что с возрастом он только хорошеет. Но сам актер комплексует по поводу своей внешности и даже не скрывает этого. Он считает, что его карьеру в кино чуть не сорвал один недостаток внешности, который Нагиев всю жизнь пытается прятать.

В молодые годы у Дмитрия Нагиева был паралич лица, с которым актер долго лежал в больнице. Медики сделали почти невозможное, и теперь лицо актера выглядит практически идеально, но тем не менее полностью удалить последствия не получилось. От усталости левый глаз может самопроизвольно закрыться или прищуриться.

Из-за этой патологии красивое лицо Нагиева слегка асимметрично и сохранился прищур, который артист сделал своей фирменной фишечкой. Тем не менее он стесняется недостатка и часто носит черные очки, а комплименты приятной внешности приводят его в смущение. Тем не менее осложнение после недуга мудрый актер умудрился сделать частью имиджа и это приносит ему дополнительные очки популярности.

Ранее мы писали о возвращении Дмитрия Нагиева, поставившего было творчество на паузу.

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