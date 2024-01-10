"Ты меня обосрала": взбешенный Нагиев устроил Чеховой скандал на сцене

"Ты меня обосрала": взбешенный Нагиев устроил Чеховой скандал на сцене
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Однако после этого ведущему пришлось извиняться

Популярная телеведущая Анфиса Чехова вспомнила о своем давнем конфликте с Дмитрием Нагиевым, итогом которого стала обида шоумена на коллегу. А началось все с одного интервью, где Анфиса позволила себе резкие высказывания в адрес экс-ведущего "Голоса".

По иронии позднее звездных коллег вместе свела судьба на одной сцене – они дуэтом выступали на одном из корпоративов. А Нагиев ничего не забыл – и сразу же все выкатил. Не успела Анфиса и глазом моргнуть, как Дмитрий уже начал вести корпоратив, не дожидаясь коллеги. И в один момент звезда "Физрука" высказал все в лицо Чеховой.

"Первое, что он мне говорит: "Помню, как ты меня обосрала в каком-то издании", – вспомнила Анфиса.

А затем оскорбленный Нагиев, желая отыграться, принялся отпускать на сцене шуточки по поводу веса Чеховой. Ей в итоге пришлось покинуть сцену в дурном расположении духа.

Кстати, спустя несколько лет Нагиев попросил у Анфиса прощения – когда встретил ее на съемках программы "Две звезды". И отношения наладились.

А ранее Чехова пожаловалась на Веру Брежневу, из-за которой роли в картине "Любовь в большом городе". 

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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