Скандал произошел несколько лет назад

В России Вера Брежнева известна не только как певица, но и актриса. Ее первой картиной в кинокарьере стала "Любовь в большом городе", которая вышла в 2009 году. Оказалось, что сниматься звезду взяли по блату – она принесла с собой солидные деньги, лишь бы стартануть на актерском поприще. Об этом рассказала телеведущая Анфиса Чехова.

По ее словам, тогда она рассматривалась на роль сексопатолога из-за своего амплуа. Чеховой уже назначили дату съемок, она активно учила свою речь, как в один момент знаменитости сообщили, что больше в проекте она не принимает участие. Вместо нее взяли Светлану Ходченкову.

Выяснилось, что Лиза Боярская, которая была утверждена на главную роль, от съемок отказалась. Тогда на ее место и пришла Вера Брежнева, которая считалась секс-символом эстрады. Продюсеры подумали и решили, что если оставить Чехову, то с привлекательностью в кадре будет перебор.

В итоге российскую актрису вышвырнули из фильма из-за украинки Брежневой. Анфиса Чехова до сих пор испытывает по этому поводу сожаление, хотя прошло почти 15 лет. Она полагает, что если бы не тот случай, то ее кинокарьера могла сложиться гораздо лучше.

"Меня просто бортанули", – говорит ведущая.

Ранее стало известно, за какие деньги Вера Брежнева готова снова спеть для россиян.