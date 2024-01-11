Собирающаяся в Россию Лазарева* высказалась: "Всех накажем, бойтесь!"

Собирающаяся в Россию Лазарева* высказалась: "Всех накажем, бойтесь!"
Татьяна Лазарева*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Presss/www.globallookpress.com
Артистка претендует на роль лидера русофобов

Всю свою популярность комедиантка Татьяна Лазарева* получила именно в России, однако это не привило ей чувство патриотизма. Как только страна оказалась в сложной ситуации, актриса упорхнула за границу и принялась оттуда костерить Россию на чем свет стоит. Звезда внимательно следит за происходящим в нашей стране и бурно все комментирует.

Стоит отметить, Татьяна Лазарева* постоянно повторяет, мол, происходящее в России – это временные трудности, и скоро, по ее мнению, все вернется на круги своя. Тогда-то актриса с большим удовольствием прилетит на родину. Юмористка не раз заявляла, что обязательно собирается вернуться в родную страну.

На этот раз внимание скандалистки привлек главный звездный провал прошлого года. Татьяна активно отреагировала на шумиху вокруг "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой. Лазареву* очень раздражает, что устроившие вакханалию знаменитости получили по ушам, многие лишились эфирного времени и выгодных контрактов.

Татьяна считает, что наказание артистов является тревожным звоночком, сигнализирующим о возвращении советских методов воспитания общества (которые выпивохе-артистке явно не по вкусу). Лазарева* уверена, что таким образом государство дало понять всем особо склонным к непотребствам лицам: "Всех накажем, бойтесь!"

К слову, недавно Лазарева* нашла способ подзаработать на россиянах.


*признана иностранным агентом в России.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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