Устала так жить: покинувшая Россию известная актриса выступила с заявлением

Устала так жить: покинувшая Россию известная актриса выступила с заявлением
Марьяна Спивак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса уверяет, что рядом с постоянным солнце живут более добрые люди

Марьяна Спивак объявила об отъезде из России. Ее самолет приземлился на Шри-Ланке. Актриса рассказала, что уехала из страны,  потому что устала жить в вечной зиме, и ей важно, просыпаясь утром, видеть не темноту и серость, а солнце. 

"Моя бы воля – жила бы в лете. Там люди добрее. Там хорошо",  —  эмоционально высказалась звезда сериала "Цой" в соцсетях.

Артистка выложила фотографию с моря в своем блоге, где рассказала о своей мечте. Однако в комментариях не оценили воодушевленных речей Спивак и подчеркнули, что не понимают желания артистки жить без смены сезонов. На какой срок улетела из России Марьяна не известно. 

Фото: Соцсети

Марьяна Спивак известна российскому зрителю по фильмам "Нелюбовь" и "Эпидемия". Актриса растит ребенка, которого родила от второго супруга Антона Кузнецова. Сейчас мальчику почти 9 лет,  и родители сообщают, что он очень застенчивый и творческий. Однако они сомневаются, что Григорий когда-либо заинтересуется карьерой артиста. 

Ранее стало известно, что Альбина Джанабаева покинула Россию вслед за Валерием Меладзе. После выходки артиста в Дубае, в их семье наступили тяжелые времена. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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