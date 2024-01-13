Бойкот продлен: надежды Киркорова на прощение рухнули

Опальному артисту не позавидуешь

События, которые разворачиваются вокруг знаменитостей, решивших потрясти своими телесами на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой, продолжают обрастать новыми подробностями. Так, стало известно о продлении бойкота в отношении поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.



Изначально предполагалось, что опальную звезду лишат возможности блистать перед фанатами только на период новогодних праздников. Однако надежды певца на то, что после многочисленных извинений он сможет вернуться к привычной и весьма прибыльной деятельности, рухнули.



Так, в прессе появилась информация о том, что Филиппа Киркорова исключили из списка артистов, которые будут выступать 3 марта на крупном концерте. Киркоров должен был быть среди тех, кто будет поздравлять дам с Международным женским днем, однако недавно выяснилось, что весенний праздник обойдется без него. Также нет сведений о сольных выступлениях артиста.



Отмечается, что многие организаторы просто не хотят связываться с Филиппом Киркоровым, дабы не навлечь на себя недовольство публики. После вертепа Ивлеевой ряд звезд стали своего рода персонами нон грата.



Кстати, недавно стало известно, что отмененный Киркоров решил выступить на зарубежной сцене.

