Дженнифер Лопес неожиданно поддержала Россию

Дженнифер Лопес неожиданно поддержала Россию
Дженнифер Лопес. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда мирового уровня не боится осуждения

Как известно, сегодня главным трендом в мировом пространстве стали русофобские настроения. Нашу страну пытаются "отменить" во всех сферах, дошло даже до того, что россиянам отказываются продавать вещи модных заграничных брендов. На этом фоне весьма необычно выглядит неожиданная поддержка со стороны любимицы Голливуда певицы Дженнифер Лопес.

Так, для обложки своего долгожданного студийного альбома "This is me… Now" звезда мирового уровня выбрала наряд российского бренда Yanina Couture. На это обстоятельство обратила внимание бывший главвред модного журнала Peopletalk Мадонна Мур. Учитывая обстановку, которая сложилась на международной арене, такой шаг Дженнифер Лопес можно считать чуть ли не подвигом.



Очевидно, что всемирно известная актриса и певица не особо переживает из-за возможного осуждения со стороны окружающих. Надо полагать, как только информация дойдет до жителей Украины, они могут начать травлю певицы в социальных сетях. Украинские интернет-пользователи уже не раз так делали. Любая поддержка России вызывает у них приступы ненависти.

К слову, недавно Дженнифер Лопес похвасталась роскошной фигурой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

"Я ушла от мужа": Кудрявцева выступила с важным заявлением

Ведущая рассказала о проблемах в семье

Киркоров нашел способ замять скандал с вечеринкой Ивлеевой

Артист решил откупиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей