Жена Эрнста выдала неожиданную правду об отношении к Ренате Литвиновой

Жена Эрнста выдала неожиданную правду об отношении к Ренате Литвиновой
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Софья четко обозначила свою позицию

Накануне, 12 января, популярная российская актриса Рената Литвинова отпраздновала 57-й день своего рождения. Когда-то артистка попользовалась бесконечной любовью публики. Однако после известных событий зимы 2022 года звезда решила покинуть Россию и обосновалась в Европе. Многих такой шаг разочаровал. Актриса потеряла внушительную долю своих фанатов. Однако, как оказалось, в светской тусовке продолжают любить Литвинову. Так, свое отношение к беглянке четко обозначила Софья Эрнст.

Жена генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста опубликовала в социальных сетях трогательное видео, на котором обнимается с беглой актрисой. Супруга Эрнста поздравила знаменитость с днем рождения, призналась ей в любви и подчеркнула, что очень скучает.

На фоне сомнительной позиции Литвиновой по поводу событий, развернувшихся на международной арене, такие нежности со стороны жены российского медиамагната выглядят несколько компрометирующе. Впрочем, судя по всему, Софью это не смущает, раз она сама опубликовала ролик с Литвиновой в социальных сетях.

К слову, ранее была обнародована причина возвращения Ренаты Литвиновой в Россию.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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