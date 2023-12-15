Названа причина возвращения Ренаты Литвиновой в Россию

Названа причина возвращения Ренаты Литвиновой в Россию
Рената Литвинова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые заподозрили, что актриса преследует меркантильные цели

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, запомнившаяся российским зрителям по фильмам "Мне не больно", "Богиня: как я полюбила", неплохо устроилась во Франции. У нее есть своя жилплощадь, интересная работа, новые знакомства. Ее будни проходят за встречами с друзьями и коллегами, показами и премьерами под бокал красного полусладкого. В общем, артистка живет богемно и очень этим довольна.

Однако недавно она решила приехать в Россию – правда, ненадолго. Была названа и причина возвращения Литвиновой – в Санкт-Петербурге живет ее мама. В социальных сетях звезда поделилась фотографиями из отеля.

"На пути к маме", – пояснила артистка в соцсетях.

Ранее Литвинова уже приезжала на родину в феврале на 85-летний юбилей матери. Правда, тогда это событие вызвало особое негодование у некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса: они решили, что Литвинова просто хотела подзаработать на выступлениях в России, прикрывшись семьей.

Некоторые российские деятели тогда раскритиковали этот визит, предположив, что на самом деле актриса преследует меркантильные цели. Однако в этот раз 56-летняя Литвинова подчеркнула, что ее миссия чисто семейная.

Таким образом, звезда вне зависимости от общественного мнения прилетела на родину ради встречи с пожилой родительницей. Сколько продлится ее нынешний визит, пока неизвестно.

Ранее исхудавшая Литвинова показала роскошную грудь.

Источник: Соцсети
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