Литвинову после разрыва с Земфирой* застукали с молодой красоткой

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АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ
Не успели поклонники отойти от громкого разрыва актрисы Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры*, как появилась новая тема для бурных обсуждений. Пикантная фотография Ренаты с молодой девушкой произвела фурор.
Как известно, после февраля 2022 года актриса уехала в Париж.
К ней вскоре присоединилась Земфира*, поселившись в квартире подруги. Но трудности проживания в эмиграции не лучшим образом сказались на близкой дружбе артисток. Очень скоро они отписались от страниц друг друга в социальных сетях, а позже Рената впервые не выложила пост о дне рождения подруги на своей странице, при том, что всегда трогательно поздравляла Земфиру* с датой.
В окружении пары говорили, что Рената очень грустит из-за разрыва, но это не мешает ей активно ездить по Европе. В этот раз постановку "Кактус" увидят латвийские зрители. В своем Телеграм-канале Литвинова сообщила, что ближайшие пару дней они проведут в Риге.
Иллюстрацией к этому посту послужила откровенная фотография, на которой полуголая Литвинова почти готова расстаться с халатом, сползающим с ее плеч. Не дала ткани соскользнуть рука молодой красотки, задержавшейся на декольте Ренаты. Такие нежные отношения артистки с молодой помощницей вызвали особое внимание у публики.
Ранее Утро.ру писало о том, что Земфира* поставила точку в их общей истории с Ренатой.
Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе