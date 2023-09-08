Врач вынес вердикт исхудавшей до костей Литвиновой

У актрисы непростые времена

Актриса Рената Литвинова всегда была утонченной и хрупкой, но в последнее время 56-летняя звезда особенно сильно исхудала и стала выглядеть весьма болезненно. Недавнее фото актрисы возле бассейна вызвало массу споров и опасений у поклонников, некоторые отмечают, что актриса буквально исхудала до костей.





Психиатр Василий Шуров предположил, что Рената Литвинова может страдать орторексией. Член Национальной наркологической лиги пришел к такому выводу на основе ряда факторов.

При такой тяжелой болезни люди обычно сидят на низкокалорийном питании, ведут активный образ жизни и отличаются эксцентричным, эпатирующим поведением, что как раз есть у актрисы.

"Всегда надо чем-то отличаться, выделяться манерой речи, фигурой, высказываниями или демонстрацией нетрадиционной ориентации. Все время хочется быть в центре внимания. Вот теперь предъявленные людям мощи", – отметил специалист.

Стоит отметить, что нервная орторексия – расстройство пищевого поведения, которое связано с одержимостью здоровым питанием и возникает из-за нервного стресса. Люди с таким диагнозом одержимы качеством пищи.

При этом психиатр добавил, что признаков анорексии у Литвиновой пока не наблюдает. Хотя актриса уже не раз говорила о своем неприятии к людям с избыточной массой тела.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что названа причина возможной размолвки между Ренатой Литвиновой и ее близкой подругой Земфирой*, вместе с которой она переехала за границу.

* – внесена Минюстом РФ в список иноагентов