Врач вынес вердикт исхудавшей до костей Литвиновой

Врач вынес вердикт исхудавшей до костей Литвиновой
Рената Литвинова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
У актрисы непростые времена

Актриса Рената Литвинова всегда была утонченной и хрупкой, но в последнее время 56-летняя звезда особенно сильно исхудала и стала выглядеть весьма болезненно. Недавнее фото актрисы возле бассейна вызвало массу споров и опасений у поклонников, некоторые отмечают, что актриса буквально исхудала до костей. 


Психиатр Василий Шуров предположил, что Рената Литвинова может страдать орторексией. Член Национальной наркологической лиги пришел к такому выводу на основе ряда факторов. 

При такой тяжелой болезни люди обычно сидят на низкокалорийном питании, ведут активный образ жизни и отличаются эксцентричным, эпатирующим поведением, что как раз есть у актрисы.

"Всегда надо чем-то отличаться, выделяться манерой речи, фигурой, высказываниями или демонстрацией нетрадиционной ориентации. Все время хочется быть в центре внимания. Вот теперь предъявленные людям мощи", – отметил специалист. 

Стоит отметить, что нервная орторексия – расстройство пищевого поведения, которое связано с одержимостью здоровым питанием и возникает из-за нервного стресса. Люди с таким диагнозом одержимы качеством пищи. 

При этом психиатр добавил, что признаков анорексии у Литвиновой пока не наблюдает. Хотя актриса уже не раз говорила о своем неприятии к людям с избыточной массой тела. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что названа причина возможной размолвки между Ренатой Литвиновой и ее близкой подругой Земфирой*, вместе с которой она переехала за границу. 

* – внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Галкин* впервые после эмиграции дал интервью на иностранном языке

Комика раскритиковали за лицемерие

Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени

Власти неожиданно сняли запрет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей