Артисту надавали по шапке за границей

Представители украинского государства отчего-то решили, что могут позволять себе плевать в другую страну (разумеется, речь идет о России) в любой точке мира. Однако далеко не все государства готовы разрешать лицедеям так себя вести. Так, по шапке уже получил Андрей Данилко, известный широкой публике под женским именем Верка Сердючка.



На недопустимое поведение артиста обратили внимание власти Объединенных Арабских Эмиратов. Как известно, юморист не отказывает себе в удовольствии говорить гадости о России на разных площадках, в том числе, и за рубежом. В Дубае не оценили грубые политические заявления артиста и решили строго его наказать. Как стало известно, скандальному украинцу навсегда запретили въезд в ОАЭ.



Таким образом Данилко лишился весьма прибыльной площадки для заработка. Теперь хаму придется искать другое место для организации корпоративов, которые давно не обходятся без русофобских шуточек. По имеющейся информации, юмориста наказали за непотребное поведение на корпоративе, который проходил в Дубае в 2022-м году.



К слову, несколько месяцев назад в социальных сетях активно обсуждали русофобский концерт Сердючки в США.

