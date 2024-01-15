Гуляет за бюджетные деньги: Киселев предрек скорый закат SHAMAN

Который день пресса обсуждает бытовой райдер SHAMAN и его гонорар в 12 миллионов. Музыкант, продюсер и руководитель группы "Земляне" Владимир Киселев в интервью "Утро.ру" прокомментировал аппетиты "русского" артиста

"В шоу-бизнесе нет адекватных райдеров, каждый гуляет по базару как хочет, – считает Киселев. – Что касается SHAMAN, которому всего 32 года, но уже такие большие желания, то тут есть две причины. Наверное, он очень не уверен в завтрашнем дне, вот хочет по базару погулять максимально быстро, чтобы заработать впрок. Ведь слава очень мимолетна и быстро проходит. Во-вторых, все эти роскошные машины и подушки из перьев, которые он просит, это же не за его счет, а за бюджетные деньги".

В адекватности гонораров SHAMAN опытный Киселев тоже сомневается. "Если посмотреть на залы по 800-900 мест, где он выступает, если понимать, что самый дорогой билет стоит 50 долларов (4406 рублей – Прим ред.), то получится, что в лучшем случаем за концерт можно получить 45 тысяч долларов (3 965 958 рублей – Прим. ред.). Половину этой суммы забирает промоутер – за аренду зала, света и звука. Получается, что на руки певец может получить около 2 миллионов рублей, никакие 12 там и рядом не стояли. А вот когда певца приглашают на дни городов, то тут другая история – московская патриотическая тема хорошо монетизируется. Навязывается мнение, что это самый популярный артист, приближенная к власти персона. Губернаторы в итоге думают, что, приглашая SHAMAN, делают респект федеральной власти. И платят ему безумные деньги из городского бюджета, откуда платят и пенсии".

Киселев сомневается, что SHAMAN будет так же популярен, как сегодня, спустя несколько лет.

"Выбранная им тема сиюминутная, а других песен у него нет", – пояснил музыкант. – Это не группа "Земляне", чьи хиты знают и любят несколько поколений".