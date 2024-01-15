Отказавшаяся спать с Пригожиным Валерия обратилась к его бывшей

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Брак знаменитой российской певицы Валерии и композитора Иосифа Пригожина является одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Влюбленные повстречали друг друга в достаточно зрелом возрасте, на тот момент у обоих уже были дети от предыдущих отношений. Удивительно, но ставшие родней люди быстро сумели найти общий язык.
Отношения Пригожина и Валерии действительно выглядят идеально. Многие считают, что секрет пары заключается в том, что они давно и четко обозначили личные границы. Например, Валерия категорически отказывается спать в одной постели с Иосифом во время их общих гастролей. Дело в том, что у звезд разные графики, а певице очень важно хорошо высыпаться перед концертами.
Теперь же Валерия решила публично обратиться к бывшей жене своего мужа. Певица от души поблагодарила Лейлу Фаттахову за понимание и доверие. Недавно дочери Лейлы и Иосифа Елизавете исполнилось 25 лет. Валерия трогательно рассказала, что всегда принимала участие в жизни девушки.
Между падчерицей и мачехой установились очень теплые, родственные отношения. Валерия публично поблагодарила Лейлу за возможность близко общаться с Елизаветой.
"Спасибо, Лейла, за то, что ты доверяла мне и предоставила нам возможность стать для тебя как родные", – написала в социальных сетях певица.
Девушка решила расставить все точки над i
Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"