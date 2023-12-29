Почему Валерия категорически отказывается спать с Пригожиным

Супруги вместе почти 20 лет

Иосиф Пригожин и Валерия считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. При этом они не пытаются создать иллюзию идеальных взаимоотношений и честно признаются, что быть вместе бывает сложно. Но все удается преодолевать благодаря большой любви.

Недавно певицу спросили, правда ли, что в совместных поездках она предпочитает спать отдельно от своего мужа. Валерия не стала юлить, честно заявив, что категорически отказывается спать с Пригожиным. По ее словам, такого правила она придерживается последние 20 лет и не видит в этом ничего странного.

Интимная проблема супругов проста – у них с продюсером попросту разные графики. Валерия хочет крепко спать по ночам, а не слушать, как муж с телефоном решает рабочие вопросы.

"Я просто сойду с ума, свой концерт не отработаю. У каждого должна быть какая-то зона", – призналась артистка в беседе с "Пятым каналом".

Во время пандемии Пригожин признавался, что они с супругой едва не развелись. Оказалось, что существовать вместе в замкнутом пространстве им тяжело. Единственное, что тогда спасло их отношения – большой дом, в котором можно скрыться друг от друга по разным углам.

Ранее стало известно, что зять Пригожина принял решение уйти добровольцем на фронт.