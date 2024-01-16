Невестка Пугачевой стала развлекать американцев русскими вечеринками

Девушка нашла необычный способ заработка

Члены звездного семейства бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на фоне известных событий зимы 2022 года разлетелись по разным странам. Конечно, зарабатывать в России им было значительно проще. Теперь представителям звездной династии приходится выкручиваться, кто как может. Так, невестка Пугачевой решила проводить русские вечеринки на потеху американцам.



Жена внука экс-примадонны Никиты Преснякова Алена посчитала, что сможет неплохо заработать на модном русском формате вечеринок. По крайней мере, такая информация появилась в социальных сетях. При этом доподлинно известно, что девушка вместе со своим именитым благоверным давно и плотно обосновались в Соединенных Штатах.



По имеющимся данным, билеты на русские вечеринки продаются по цене от 100 до 450 долларов. Одно из таких мероприятий организовали накануне Нового года. Препати вечеринки провели в вагоне метро, где гости тусовки лакомились красной икрой и шампанским. Таким образом, на рынок Лос-Анджелеса вышла новая организаторша развлечений.



К слову, ранее в прессе появилась любопытная информация о возможном грядущем разводе Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*. Некоторые уверены, что в разладе виноват именно комик.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации