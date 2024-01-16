Невестка Пугачевой стала развлекать американцев русскими вечеринками

Невестка Пугачевой стала развлекать американцев русскими вечеринками
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка нашла необычный способ заработка

Члены звездного семейства бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на фоне известных событий зимы 2022 года разлетелись по разным странам. Конечно, зарабатывать в России им было значительно проще. Теперь представителям звездной династии приходится выкручиваться, кто как может. Так, невестка Пугачевой решила проводить русские вечеринки на потеху американцам.

Жена внука экс-примадонны Никиты Преснякова Алена посчитала, что сможет неплохо заработать на модном русском формате вечеринок. По крайней мере, такая информация появилась в социальных сетях. При этом доподлинно известно, что девушка вместе со своим именитым благоверным давно и плотно обосновались в Соединенных Штатах.

По имеющимся данным, билеты на русские вечеринки продаются по цене от 100 до 450 долларов. Одно из таких мероприятий организовали накануне Нового года. Препати вечеринки провели в вагоне метро, где гости тусовки лакомились красной икрой и шампанским. Таким образом, на рынок Лос-Анджелеса вышла новая организаторша развлечений.

К слову, ранее в прессе появилась любопытная информация о возможном грядущем разводе Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*. Некоторые уверены, что в разладе виноват именно комик.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram • Требует проверки
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