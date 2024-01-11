Объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*: вина на юмористе

Слухи о разладе в паре ходили давно

Спешное бегство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вместе с мужем Максимом Галкиным* за рубеж привело к тому, что внимание публики к опальной чете резко подскочило. Бесконечная критика, потеря серьезной доли доходов, неприкрытая ненависть со стороны бывших фанатов – все это, как говорят, сильно ударило по супругам. Теперь же и вовсе объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*.



Такой прогноз дала известный российский таролог Ада Мартиросян. Научившаяся заглядывать в будущее эксперт уверена, что уже в самое ближайшее время артисты могут расторгнуть брак. Таролог подчеркнула, что проблемы в отношениях знаменитостей начались из-за юмориста. Теперь, вероятно, Алле Борисовне и Максиму придется развестись.

"Карта показывает его в клетке, а она за это очень переживает", – поведала таролог.

Впрочем, Мартиросян подчеркнула, что расторжение брака будет носить сугубо юридический характер. Дело в том, что из-за статуса иностранного агента Максим стал "неудобен" во многих вопросах. Более того, Галкин* потерял большую часть аудитории, ограничен в ведении дел и вынужден перебиваться сравнительно небольшими гонорарами. Таролог не исключает, что шоумен попробует провернуть операцию "лжеразвод", чтобы повысить свою популярность.



К слову, ранее стало известно, об кого сломала зубы "серый кардинал" Алла Пугачева.





*признан иностранным агентом в России.