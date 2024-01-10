Раймонд Паулс сделал громкое заявление об их романе с Пугачевой

После смерти жены Ланы Паулы композитор перестал отрицать роман между ним и примадонной

Роль латвийского композитора Раймонда Паулса в карьере примадонны Аллы Пугачевой не рискнет отрицать никто. Мегапопулярные хиты, до сих пор звучащие в плей-листах зрителей по всему миру, в немалом количестве написаны им. После смерти жены Паулс наконец признался в том, что роман между ним и певицей мог иметь место.

"Миллион алых роз", "Маэстро", "Старинные часы" и десятки других композиций, которые пела Пугачева и которые до сих пор любят россияне, написаны именно Паулсом. Неудивительно, что при такой плотной совместной работе звезда и композитор много времени проводили вместе. И так же неудивительно, что им на этой почве постоянно приписывали роман. Однако при жизни жены Ланы Паулы Раймонд Паулс категорически отрицал любые отношения с примадонной, кроме дружеских, потому что для него важно беречь семью от романов.

В прошлом году Ланы Паулы не стало за несколько дней до 61-й годовщины их с композитором брака, и после ухода верной супруги Раймонд Паулс впервые на вопрос о романе с Пугачевой не ответил категорическим "нет, не было". На сей раз, похоже, Паулс не отрицает, что отношения были, но все давно кануло в Лету и никаких подтверждений давнему роману нет и не будет. Обсуждать подробности композитор также отказался.

"Даже если бы было, то все уже давно забылось", – туманно высказался маэстро.



Что касается творческого союза с Пугачевой, то его Раймонд Паулс назвал не безоблачным, поскольку все люди творческие, а у Аллы сложный характер, о чем знало все ее окружение. Тем не менее недовольным он себя не считает, потому что "мы что-то хорошее сделали вместе на эстраде".

Впрочем, подобные придуманные конфликты не редкость. Например, телеканал "360" пишет, что Леонид Агутин наконец развеял слухи об их конфликте с Shaman.

Ранее мы рассказывали, что Илья Резник защитил Раймонда Паулса от нападок русофобки Лаймы Вайкуле.

