Англичанки сгорали от стыда: одну фразу из "Анны Карениной" решили не переводить

Чопорность британок поражает

О различии в менталитетах можно сказать не мало. Иногда кажется, что жители других государств будто с иной планеты. На многие вопросы мы смотрим абсолютно по-разному. Иногда доходит до смешного. Одну фразу из легендарного романа Льва Толстого "Анна Каренина" пришлось удалить из перевода для того, чтобы не вгонять чопорных англичанок в краску.



Все дело в том, что в те времена жительницы Британии предпочитали говорить о деликатных вещах завуалировано. Да и в целом, обсуждение личных проблем было практически табуировано. Щепетильные вопросы обсуждались в условиях строжайшей секретности.



Из-за этого пострадала сцена в культовом романе. Речь идет об эпизоде, когда Анна Каренина встречается с Алексеем Вронским в саду и объявляет ему о своей беременности. Для обычного читателя ничего предосудительного в этом диалоге не было. Да, действительно, Каренина была замужем, но полюбила другого, однако, так бывает часто.



А вот англичанки из-за врожденного ханжества такое принять могли. Дабы не разразился скандал, переводчикам пришлось попросту вырезать эту фразу из английской версии. Таким образом, британские читательницы оказались в неведении по поводу интересного положения Карениной.



К слову, ранее "Утро.ру" писало, что одна гигиеническая привычка британцев вызывает омерзение у россиян.

