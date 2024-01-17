Звезда "Аншлага" Рожкова рассказала о давней угрозе от Дубовицкой

Руководителя программы не все устраивало в подчиненной

Российская юмористка Светлана Рожкова в одном из последних интервью рассказала, как руководитель "Аншлага" Регина Дубовицкая поставила ей жесткие условия.

Немногие знают, что в один момент поклонники могли потерять Светлану. Та похудела так сильно, что начальница вызвала ее на ковер, пригрозив увольнением, если та не сможет набрать вес. Дубовицкая поставила условие: набрать хотя бы семь килограммов – а то зрители не могут смотреть на неприглядную в таких пропорциях артистку. Публике на "Аншлаге" нужно смеяться, а не лить слезы.

Рожковой пришлось питаться еще и по ночам. И, наконец, старания артистки были оценены: Регина дала добро на дальнейшие выступления. Светлана так увлеклась, что дома от нее начали прятать сладости. Теперь, правда, Рожкова в отменной форме и может есть все, что пожелает.

Пару лет назад Светлана Анатольевна рассказывала о наличии гепатита, со временем давшим осложнения в виде билиарного цирроза. Иммунитет со временем начал "бороться с печенью, которая приняла на себя серьезный удар. Как следствие – интоксикация с аритмией. Знаменитость постоянно наблюдается у медиков.