Позорное шествие: разъяренная толпа улюлюкала и плевала в лицо SHAMAN

Позорное шествие: разъяренная толпа улюлюкала и плевала в лицо SHAMAN
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Артиста были готовы разорвать на кусочки

SHAMAN – cамый обсуждаемый певец в России сегодня. Народ cпорит о его образе, ищет какие-то аналогии, говорит об искренности патриотизма. Он никого не оставляет равнодушным. Но после клипа, который выходит в Крещенский сочельник, разорвется бомба.

Клип – скандал, клип – вызов, клип – провокация – так можно охарактеризовать работу на песню "Живой". Певец посвятил ее всем, кто пострадал за правду. И многие увидят в нем отсылку к евангельским событиям, описывающим страшный момент, когда Христа вели на распятие.

Из Библии мы знаем, что римские воины подвергли Иисуса поруганию, избиению и насмешкам. Люди, проходившие мимо и видевшие все происходящее, злословили и смеялись: "Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий" (Лк. 23, 35).

Примерно эту же сцены изобразил и SHAMAN в клипе. В кадре его героя в окружении палачей ведут сквозь беснующуюся улюлюкающую толпу. А люди при этом плюют в лицо, стараются пнуть и ударить. Но ни позорное шествие на эшафот, ни плевки и удары камней не способны поколебать веру и волю героя. 

Этот клип наполнен массой символов. Чего стоит девочка, поднимающая и вкладывающая в израненные руки героя SHAMAN деревянный крест, который толпа пытается затопать. Это яркий образ того, как люди топчут веру и теряют людской облик. Это и символ того, что добро всегда остается даже в самом жестоком мире.

SHAMAN, согласившись на эту работу, конечно, совершил подвиг. Ведь здесь нет модного гламура и глянца. Артист не старается быть красивым и выглядеть в кадре секс-символом. Он одет в простую полотняную рубашку. Ведь, как писал Николай Карамзин, "и в рубище почтенна добродетель". А певец в этом клипе и является ее воплощением.

Казнь, на которую его ведут, это символ той казни, которой каждый день певца подвергают журналисты и люди, порой не стесняясь в выражениях и не думая, как это может ранить певца. Впрочем, его сила в том, чтобы идти избранной дорогой. Несмотря ни на что.

И побеждать.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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